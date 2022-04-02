البرلمان العربي يرحب بإعلان الهدنة الأممية في اليمن

الوكيل الإخباري - رحب البرلمان العربي بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن بشأن الإعلان عن الهدنة الإنسانية لمدة شهرين والتي تبدأ من اليوم السبت.

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وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن الهدنة فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



واعتبر أن الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية اليمنية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض و برعاية مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستعادة الدولة واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، و تتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام.



ودعا البرلمان العربي الميليشيات الحوثية إلى الامتثال للهدنة واحترامها والتعاطي مع المباحثات القائمة بشأن المقترحات حول الخطوات القادمة، مشيرا إلى أن الهدنة خطوة مشجعة يمكن أن تسهم في إنهاء الحرب التي طال أمدها في اليمن.

بترا