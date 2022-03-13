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الأحد، 13-03-2022 10:24 م

زيارة وشيكة لـ"جونسون" إلى السعودية لتخفيف تداعيات العقوبات على روسيا بعد حظر واردات النفط

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الوكيل الاخباري - دافعت بريطانيا الأحد، عن مساعيها لإقناع السعودية بزيادة إنتاجها من النفط بعدما بدأ المستهلكون الغربيون يلمسون تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا.اضافة اعلان


ولم ينف وزير الإسكان والمجتمعات مايكل غوف تقارير نشرتها السبت صحيفة "ذا تايمز" أفادت بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري زيارة للسعودية خلال أيام.

وأوردت الصحيفة أن جونسون سيسعى لدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضه على المساهمة في تخفيف وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا عن الغربيين على خلفية غزوها أوكرانيا، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية.

وقال غوف إن "السعودية شريك أمني للمملكة المتحدة".

ولم يعط متحدّث باسم رئاسة الحكومة البريطانية في اتصال مع فرانس برس أي تفاصيل حول مواعيد سفر جونسون للأيام المقبلة. ومن المقرر أن يستضيف جونسون الثلاثاء قمة دفاعية لقادة دول أوروبا الشمالية.

وأدت تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع أسعار البنزين ووقود الديزل في بريطانيا إلى مستويات قياسية، ما فاقم أزمة معيشية تواجهها الأسر مع ارتفاع تكلفة التدفئة.

والخميس قال جونسون إن بريطانيا وحلفاءها يسعون لإيجاد بدائل من النفط والغاز الروسيين، لتجنّب الوقوع مجددا ضحية ابتزاز يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوردت صحيفة "ذا تايمز" أن جونسون أكثر قدرة على استمالة بن سلمان بما أنه بقي على تواصل معه عبر تطبيق واتساب.

وتعد روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية.


 




 

 


 

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