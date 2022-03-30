ترحيب أممي بـ"وقف العمليات العسكرية مؤقتًا" في اليمن

الوكيل الإخباري-رحبت الأمم المتحدة، بـ"الإعلانات التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل التحالف بقيادة السعودية والحوثيين بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا في اليمن".



جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، ووصل الأناضول نسخة منه.



وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الثلاثاء، أن التحالف العربي باليمن الذي تقوده الرياض، قرر وقف عملياته العسكرية داخل اليمن بدءا من صباح الأربعاء.



فيما أعلنت جماعة الحوثي، السبت، عن هدنة لمدة ثلاثة أيام وعرضوا محادثات سلام واشترطت أن يوقف التحالف غاراته وفك الحصار المفروض على اليمن.



وتعليقا علي ذلك، ذكر بيان المتحدث الرسمي "نرحب بالإعلانات التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل التحالف بقيادة السعودية والحوثيين بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا في اليمن، تماشيًا مع دعواتنا المستمرة والجماعية لمثل هذه الخطوة".



وحث بيان المتحدث الرسمي "جميع الأطراف على البناء على هذه التطورات الإيجابية التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".



وأعرب عن "الأمل يؤدي هذا الزخم إلي إنهاء جميع أشكال العنف، ودفع العملية السياسية في اليمن، والتخفيف من معاناة اليمنيين، بما في ذلك عن طريق تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود".



كما حث "الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص هانس غروند برج وجهود الوساطة التي يبذلها للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن".



وفي 17 مارس/آذار الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي، استضافة مشاورات للأطراف اليمنية، بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار.



ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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