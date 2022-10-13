البرلمان اللبناني يؤجل جلسته لانتخاب رئيس جديد حتى الخميس المقبل

الوكيل الإخباري - أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الخميس المقبل الساعة 11 صباحا، بسبب عدم توافر النصاب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

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ودعا بري إلى جلسة لانتخاب اللجان النيابية الثلاثاء المقبل.



وأخفق المشرعون اللبنانيون، الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وذلك بحسب إحصاء لرويترز.



ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضوا من 128 عضوا في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.

الجزيرة