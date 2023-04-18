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الثلاثاء، 18-04-2023 02:34 م

البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

البرلمان-اللبناني-انتخب-حصتّه


الوكيل الإخباري- مدد البرلمان اللبناني خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي نهاية الشهر الحالي، إلى 31 أيار المقبل.

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وبموجب المواقف النيابية التي برزت خلال جلسة البرلمان اليوم، يتعذر إجراء الحكومة للانتخابات بسبب عدم جهوزيتها أو توفر الاعتمادات المالية الكافية لذلك.


وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها خلال الجلسة "خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من فرصة رسمية ما أعاق إمكان تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حل ممكن يتمثل بتعديل التواريخ التي سبق أن أقرها وزير الداخلية".


وأضاف "في حال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية، فنحن نتعهد بإجراء هذه الانتخابات ضمن المهلة المحددة وبأسرع وقت".

 

بترا


 




 

 


 

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