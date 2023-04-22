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السبت، 22-04-2023 09:05 م

البرهان: الجميع خاسر في هذه الحرب

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الوكيل الاخباري - أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في تصريحات إعلامية اليوم السبت أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة، مضيفاً "هذه الحرب الجميع خاسر فيها".اضافة اعلان


وقال البرهان الذي تخوض قواته صراعاً مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة إن 413 شخصا قُتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع مطلع الأسبوع الماضي.

 




 

 


 

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