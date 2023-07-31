ميقاتي: نرفض استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن الحكومة تتابع مع الجيش والقوى الأمنية الأحداث والاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة، ويسعون لوقف هذه الاشتباكات.

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وقال إننا لا نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا.



وشدد ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على أن الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، مؤكدا أنه على كل مقيم على الأراضي اللبنانية احترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.



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