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الخميس، 03-08-2023 10:52 ص

بوتين يعلن الاستعداد لتوقيع اتفاقيات هامة مع 4 دول عربية

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعداد اتفاقيات تجارية مع مصر والجزائر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أهمية التعاون مع باقي دول إفريقيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "نعد اتفاقيات حول منطقة للتجارة الحرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر بشمال إفريقيا، وهناك العديد من نقاط التنمية في القارة، ودول أخرى تحظى بالاهتمام".

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وتابع: "علينا عدم تجاهل مناطق أخرى في القارة الإفريقية، فالقارة ضخمة، ووفقا للكثير من الخبراء فالتطور هناك إيجابي بشكل كبير للغاية وستلحق بما فقدته القارة خلال العقود الماضية".


وشدد الرئيس الروسي على ضرورة تناول هذه القضايا بشكل شامل.

 

RT

 




 

 


 

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