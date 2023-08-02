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الأربعاء، 02-08-2023 03:57 م

استطلاع يظهر نسبة الأمريكيين المؤيدين لإرسال قوات بلادهم إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - جاء في استطلاع للرأي العام أجرته مجلة Newsweek بالتعاون مع شركة Redfield & Wilton Strategies، أن ثلث الأمريكيين يؤيدون إرسال جيش بلادهم للمشاركة في النزاع إلى جانب أوكرانيا.

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وأشارت الدراسة، إلى أن 31% من الناخبين في الولايات المتحدة يؤيدون أو يؤيدون بقوة مثل هذه الفكرة، ويعارض 34% من الأمريكيين إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.


ووفقا لها، قال ربع الذين تم استطلاع آرائهم، إنهم لا يؤيدون ولا يعارضون مثل هذا الاحتمال، و10% أجابوا بأنه يصعب عليهم الرد.


ويلفت النظر أن إرسال القوات الأمريكية كان مدعوما من قبل المشاركين في الفئة العمرية من 27 إلى 42 عاما.


تم إجراء الاستطلاع على 1.5 ألف بالغ في الولايات المتحدة عبر الإنترنت في 25-26 يوليو.


في وقت سابق، جاء في استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز "مع معهد Siena College poll، أن حوالي 40% من الأمريكيين لا يؤيدون تخصيص مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية لأوكرانيا.


وقبل ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الجيش الأمريكي موجود في أوكرانيا، لكنه لا يشارك في الأعمال القتالية ولا يقدم الدعم للعمليات الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

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