البنتاغون: صواريخ اليمن ربما كانت موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن.

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واضاف المتحدث باسم البنتاغون: "لا نستطيع أن نحدد على وجه اليقين هدف الصواريخ، لكن من المحتمل أن تكون موجهة نحو الاحتلال الاسرائيلي".



وأكد البنتاغون أنه سيقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية القوات الأميركية، ومن ذلك تعزيز انتشار الطائرات المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.



وأضاف البنتاغون أن القوات الأميركية تصدت أمس لثلاث مسيرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي العراق.

