البنتاغون: قلقون من التطورات في أفغانستان

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الهجوم الذي تشنه حركة "طالبان" في أفغانستان، داعيا كابل إلى استخدام ما لديها من الإمكانيات للدفاع عن البلاد.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية اليوم الأحد: "بالطبع نتابع بقلق بالغ تدهور الوضع الأمني وارتفاع وتيرة العنف التي بلغت مستوى عال جدا وهجوم حركة طالبان في أفغانستان".وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الأفغان وهي تحثهم على استخدام الإمكانيات التي تمتلكها كما هو معروف"، مضيفاً: "لقد حان الوقت لأن يكثفوا جهودهم ويفعلوا هذا الشيء بالذات".