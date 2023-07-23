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الأحد، 23-07-2023 08:56 ص

البنتاغون يعلن عن تدريبات عسكرية أميركية أسترالية مشتركة

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الوكيل الاخباري - أعلن البنتاغون ، عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش الأسترالي على الضربات الصاروخية الدقيقة خلال مناورات حربية جرت السبت، في وقت تقوم فيه كانبيرا بتعديل استراتيجيتها العسكرية لصالح القوة النارية بعيدة المدى، بحسب واشنطن بوست .

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وبحسب البنتاغون، أجريت سلسلة تدريبات بالذخيرة الحية في مجمع شاوالواتر باي العسكري في كوينزلاند ، وتم استعراض راجمات صواريخ من طراز هيمارس الأميركية التي اشترتها استراليا أخيراً.


ويشارك في هذه المناورات السنوية التي يُطلق عليها اسم "تاليسمان سابر"، أكثر من 30 ألف جندي من 13 دولة ، بما في ذلك بريطانيا واليابان وإندونيسيا وكندا وفرنسا.


وتأتي هذه التدريبات في وقت تقوم فيه استراليا بتجديد وتحديث قواتها والتركيز على قدرتها على توجيه ضربات بعيدة المدى.


وقال الميجور في الجيش الأسترالي توني بوردي إن منظومة هيمارس ستؤدي إلى "تعزيز كبير للقدرات الحربية " بالإضافة إلى "دقة بعيدة المدى" يحتاج إليها الجيش الأسترالي بشدة.


وستستمر التدريبات المشتركة التي أطلق عليها "تاليسمان سابر" حتى الرابع من آب، وتشمل تدريبات برية وإنزالا برمائيا ومناورات في الجو والبر والبحر.

 

بترا


 




 

 


 

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