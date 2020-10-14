الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

بتوجيهات من الملك .. إلقاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء

الملك يوجه بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في الزرقاء

المغرب: 49 وفاة و3185 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: 9 وفيات و174 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: 62 وفاة و1632 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مكاتب مياهنا في الزرقاء الأربعاء والخميس

إغلاق ثانوية الشجرة للبنات لإصابة إحدى معلماتها بكورونا

تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية في مدارس حكومية وخاصة

لجنة الاوبئة تكشف شروط الغاء حظر يومي الجمعة والسبت

لجنة الاوبئة تعلق على استمرار اغلاق المدارس




الأربعاء، 14-10-2020 04:54 ص

البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار لاعطاء مطعوم لمليار شخص

ec67b02a-e45a-44ff-a8bf-cd312be5d47f_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - أعلن البنك الدولي أنّ مجلس إدارته وافق الثلاثاء على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه اللقاحات متاحة.

اضافة اعلان

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذا المبلغ سيستخدم "لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني" الدول النامية، مشيراً إلى أنّ هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم "ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنّه يعتزم إرسال "إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّالة".

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
58fa396f-0a0e-49bd-a2a3-0742180e0d52_16x9_1200x676

أرمينيا تتهم تركيا بتحريض أذربيجان على مواصلة القتال

820204203851252

تطورات جديدة في قضية تفجير مرفأ بيروت

11_20

البشير يمثل أمام المحكمة اليوم

مصرع

نيجيريا .. مصرع 20 شخصا بانفجار صهريج لنقل الوقود

منج

تركيا.. وفاة عامل في انفجار منجم للفحم

AP_05081802657-e1555866056322

السعودية .. إحباط عمليات إرهابية وشيكة التنفيذ بمواد متفجرة وزنها 49 طنا

أخبار متعلقة
55

مجلس الامن الدولي يصدر قراراً هاماً حول ليبيا

thumbs_b_c_e3264e8a9eb0e6110f33fc64c11739e0

12 دولة تطالب باصلاحات في مجلس الامن الدولي

Baghdad_International_Airport

هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

20191026142605appp--37b79e54e55a4dffaca935b75e674e7b-37b79e54e55a4dffaca935b75e674e7b-entry.h

هولندا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري