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الأحد، 12-06-2022 09:04 ص

بايدن: ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة أصبح مصدرا ثانويا لمساعدة أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن ارتفاع أسعار النفط والتضخم أصبح مصدرا ثانويا متوقعا لمساعدة أوكرانيا.

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وقال في حفل استقبال للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "الفكرة التي أريد أن أقولها إن هذا متتابع بالفعل. والمنتج الثانوي، لقد قلته ذات مرة عندما قررنا مساعدة أوكرانيا. وما أريد أن أنقله هو أن ذلك سيكلفنا أيضا. كما سيكلف الدول الغربية وحلف الناتو. لأنكم تعرفون ما الذي كان من الضروري أن يحدث: كان من المفترض أن ترتفع أسعار الغاز وأسعار النفط وأسعار المواد الغذائية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته تحاول تحقيق انخفاض بأسعار البنزين في البلاد.

وأوضح: "لكن الجوهر ينحصر في أننا سنعيش خلال وقت ما في ظروف التضخم. لكنه سينخفض بشكل تدريجي.

كما عبر عن اعتقاده بأن آفاق الاقتصاد الأمريكي جيدة، متابعا: "يعبر الكثير من الناس عن قلقهم من التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والقضايا الأخرى، لكن الواقع أن اقتصادنا هو الأسرع نموا في العالم".

وسجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا جديدا، ولأول مرة في تاريخ البلاد حيث تجاوز سعر البنزين 5 دولارات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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