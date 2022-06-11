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السبت، 11-06-2022 01:54 م

ألمانيا تعلن عن عدد السوريين الذين حصلوا على جنسيتها عام 2021

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الوكيل الاخباري- أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا عن حصول 19 ألفا و95 سوريا على الجنسية الألمانية خلال عام 2021.

وأوضح المكتب، في بيان له أمس الجمعة، أن إجمالي الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال العام المنصرم بلغ 131 ألفا و595.

وأضاف أن نسبة الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، ارتفعت 19.8 بالمئة مقارنة بـ 2020.

ولفت إلى أن السوريين احتلوا المرتبة الأولى بعدد التجنيس، تلاهم الأتراك بـ12 ألفا و245، والرومان ثالثا بـ6 آلاف و920.

وأشار البيان إلى أن متوسط فترة إقامة السوريين الحاصلين على الجنسية في ألمانيا، 6.5 أعوام.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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