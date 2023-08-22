البيت الأبيض: بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي في مجموعة العشرين

الوكيل الاخباري-

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ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن، سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال قمة "مجموعة العشرين" المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.وأوضح سوليفان أن بايدن "سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده هناك على تحديث مصارف التنمية متعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".كما أكد سوليفان على أن بايدن، سيحضر قمة "مجموعة العشرين" في سبتمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي.وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.