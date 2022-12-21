البيت الأبيض يؤكد زيارة زيلينسكي لواشنطن

الوكيل الاخباري- أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن زيلينسكي بالفعل في طريقه الآن إلى واشنطن في زيارة هي الأولى من نوعها له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وسوف يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، ويلقي لاحقا خطابا في جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتهدف الرحلة إلى إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لبلاده. وتتزامن الزيارة مع نية هذه الإدارة إلى إرسال صفقة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.

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وصرح مسؤول أمريكي بأن بايدن بصدد إعلان "مساعدة أمنية إضافية بقيمة 1.8 مليار دولار" في هذه الزيارة، وهي زيادة كبيرة في المساعدات التي تتصدرها أنظمة صواريخ "باتريوت"، حيث ستضاف هذه المساعدات إلى ما يقرب من 20 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية، وتأتي في وقت يفكر فيه المشرعون الأمريكيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بأكثر من 100 مليار دولار.



وصرح المسؤولون في البيت الأبيض أن إعلان بايدن عن حزمة المساعدات الأمنية الجديدة في "وجود السيد زيلينسكي إلى جانبه" سيوجه ما أسموه بـ "رسالة قوية إلى السيد بوتين وغيره من قادة العالم"، إلى جانب أشخاص في أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن بايدن لن يتردد في جهوده لمساعدة أوكرانيا.

روسيا اليوم