الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني

كهرباء إربد تحذر من تطبيق مزيف

مشروع نظام معدل لصندوق التَّكافل الاجتماعي للمحامين

الحكومة توافق على تمديد إعفاء تذاكر من الضريبة

موافقة حكومية على رفع أسعار الحليب الى 53 قرش للكيلو - وثيقة

الجمارك تُطلق مشروعا يعنى بالاستيراد والتصدير

صرف أكثر من 356 مليون دولار على أسر متضررة من كورونا في الأردن

الأردنيون نفذوا حوالات بنحو 2.4 مليون دولار الشهر الماضي

الأمن يوضح حول فيديو الاحتفال بالأسلحة النارية

الأحد، 12-06-2022 02:36 م

البيت الأبيض يعتزم الإعلان غدا عن الزيارة المرتقبة لبايدن إلى السعودية

62a5713042360479ad753e58


الوكيل الاخباري- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض يعتزم غدا الاثنين، الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر من الإدارة الأمريكية بأن بايدن يعتزم زيارة المملكة كجزء من "جولة أوسع في المنطقة"، حيث يخطط أيضا للتوقف في أراضي الاحتلال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن خطط الرئيس الأمريكي في الوقت الحالي تتضمن لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال بايدن يوم السبت الماضي إنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن زيارته المحتملة للسعودية.

وفي نفس السياق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن بايدن اتخذ قرار السفر إلى المملكة العربية السعودية هذا الشهر ومقابلة ولي العهد لأول مرة.

وبحسب الصحيفة يعتزم الرئيس الأمريكي إعادة العلاقات بين البلدين التي تدهورت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1548757866_620_286329_download1-770x435

اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية

62a5af5f4236043bf802deb2

السعودية تقدم 10 ملايين دولار لمواجهة خطر تسرب النفط من الناقلة صافر

tbl_articles_article_30797_26292690cdb-3d98-44e1-865a-59c2e1cb8795

نيجيريا تسجل 31 إصابة بجدري القردة منذ بداية العام

b394ad3a927df2b677b85ef5af82fcd2e95f2fee

ثلاثة انفجارات في أفغانستان اثنان منها استهدفا طالبان

3-34

غرق سفينة تحمل 15 ألف رأس ماشية بميناء سواكن السوداني

62a59a9f4c59b767425117b4

فرنسا.. فتح مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

أخبار متعلقة
6295e29d4c59b726642a5572

السعودية تعلن عن فتح قضايا جنائية بحق موظفين في وزارات حكومية

145-165141--_162936c5da2bbc_700x400

أوامر ملكية هامة من العاهل السعودي

6292c0eb4c59b7705925b1da

إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

مكة

السعودية .. 3 باقات لإسكان الحجاج

تمر

السعودية الأولى عالميا في تصدير التمور في عام 2021

السعودية

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم