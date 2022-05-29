الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 04:09 م

أوامر ملكية هامة من العاهل السعودي

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الوكيل الاخباري- أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم عدداً من الاوامر الملكية، تضمنت مايلي:

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أمر ملكي: إعفاء الدكتور توفيق الربيعة رئيس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه

أمر ملكي: تعيين فهد الجلاجل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

أمر ملكي: تعيين عادل الجبير مبعوثا لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله

أمر ملكي: تعيين خالد بن محمد السالم رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير

أمر ملكي‬⁩: يعفى معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

يعين معالي الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبةالممتازة.

أمر ملكي‬⁩: يعفى معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

أمر ملكي: تعيين بدر بن هداب مساعدا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين طارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين حمود بن بداح المريخي مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الكنهل مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرا عاما للمباحث بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: ترقية اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن

أمر ملكي: ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق وتعيينه مديرا للأمن العام

أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوا في مجلس الشورى في السعودية.

 

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