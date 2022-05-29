السعودية .. 3 باقات لإسكان الحجاج

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المجلس التنسيقي في السعودية لحجاج الداخل المكلف، الدكتور ساعد الجهني، أن حج هذا العام 1443هـ، سيشهد باقات متنوعة من الخدمات للحجاج.

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وقال "الجهني" في لقاء مع قناة "الإخبارية": "المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، الذي تشرف عليه وزارة الحج، يمارس أعماله في هذا الموسم بكامل طاقاته وقوته، وستشارك شركات حجاج الداخل في تقديم الخدمات هذا العام من خلال باقات متنوعة. وتوجد ثلاث باقات، هي: باقة الأبراج في منى، وباقة خيام مطورة، تُنفَّذ لأول مرة هذا العام، تحاكي الغرف الفندقية، وباقة الخيام الاعتيادية، وتتوافر فيها الخدمات كافة".



وفيما يتعلق بالوجبات قال "الجهني": "الوجبات التي ستقدَّم لحجاج الداخل، سواء من المواطنين أو المقيمين، ستكون وفقًا للباقات المعدة من مقام وزارة الحج والعمرة، التي تعتمد الآلية نفسها في الأعوام السابقة، وبالتحديد عام 1440 هـ؛ إذ تكون بوفيهات متاحة ووجبات طازجة، وإن شاء الله تنال رضا حجاج بيت الله الحرام".



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتم حجوزات حجاج الداخل خلال الأسبوع المقبل.

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