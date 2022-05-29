الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة : الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري درع واق ضد الأزمات اللوجستية

الاحتلال ينشر 3 آلاف شرطي بالقدس ويغلق المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية

الصناعة والتجارة: أسعار الدجاج في الاسواق ضمن معدلها العام

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من رام الله

سريلانكا تتسلم نفطاً روسياً وسط أزمة اقتصادية حادة

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

الأحد، 29-05-2022 08:52 ص

السعودية .. 3 باقات لإسكان الحجاج

مكة


الوكيل الإخباري - أكد رئيس المجلس التنسيقي في السعودية لحجاج الداخل المكلف، الدكتور ساعد الجهني، أن حج هذا العام 1443هـ، سيشهد باقات متنوعة من الخدمات للحجاج.

اضافة اعلان


وقال "الجهني" في لقاء مع قناة "الإخبارية": "المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، الذي تشرف عليه وزارة الحج، يمارس أعماله في هذا الموسم بكامل طاقاته وقوته، وستشارك شركات حجاج الداخل في تقديم الخدمات هذا العام من خلال باقات متنوعة. وتوجد ثلاث باقات، هي: باقة الأبراج في منى، وباقة خيام مطورة، تُنفَّذ لأول مرة هذا العام، تحاكي الغرف الفندقية، وباقة الخيام الاعتيادية، وتتوافر فيها الخدمات كافة".


وفيما يتعلق بالوجبات قال "الجهني": "الوجبات التي ستقدَّم لحجاج الداخل، سواء من المواطنين أو المقيمين، ستكون وفقًا للباقات المعدة من مقام وزارة الحج والعمرة، التي تعتمد الآلية نفسها في الأعوام السابقة، وبالتحديد عام 1440 هـ؛ إذ تكون بوفيهات متاحة ووجبات طازجة، وإن شاء الله تنال رضا حجاج بيت الله الحرام".


وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتم حجوزات حجاج الداخل خلال الأسبوع المقبل.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0481e41e01bc44129482176b04056ecc

فقدان طائرة تقل 22 شخصا في نيبال

1383836

البرازيل: انهيارات أرضية تودي بحياة 28 شخصا

6292c0eb4c59b7705925b1da

إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

_119670044__119655748_gettyimages-1330461561-1

ترامب يحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة

ح

مصرع 31 شخصاً خلال تدافع في حفل خيري جنوب نيجيريا

قرد4

جدري القرود.. دعوات عالمية لتحرك أسرع لمواجهة التفشي

أخبار متعلقة
efbef2fd-ab6e-4e49-9832-b5ae4aa3a33d

عاصفة رملية تضرب السعودية والسلطات تحذر

6281edd242360444b649cd71

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

52022714053795138460

بيان هام بشأن القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة

ض

الأرصاد السعودية: منطقتان سترتفع فيهما الحرارة إلى درجات قياسية

1487854

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب السفر الى سريلانكا

thumbs_b_c_b396076bf30a48679d250c5e7e1c3142

السعودية تبدأ باجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام