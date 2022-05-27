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الجمعة، 27-05-2022 02:53 م

السعودية الأولى عالميا في تصدير التمور في عام 2021

تمر


الوكيل الإخباري- احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور العام الماضي من حيث القيمة وفقا لما أعلنه موقع (TradeMab ) التابع لمركز التجارة العالمي.

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وبلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 215ر1 مليار ريال.
وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن ما تحقق يعكس الاهتمام بتعزيز الإيرادات غير النفطية للسعودية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل والتمور إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعين.


الجدير بالذكر، أن قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية تبلغ ما يقارب 5ر7 مليارات ريال، أي ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي الناتج الزراعي، فيما يبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 بالمئة من إجمالي النخيل في العالم .

 

بترا


 




 

 


 

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