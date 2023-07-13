بايدن: بوتين خسر الحرب وأوكرانيا ستنضمّ للناتو

الوكيل الاخباري - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قد خسر الحرب" في أوكرانيا في ظلّ معاناة موسكو من نقص في الموارد ومن مشاكل اقتصادية.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي بعد محادثات مع قادة دول الشمال إن "بوتين خسر الحرب"، مضيفًا "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

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وذهب بايدن إلى أنه لا يرى احتمالا لاستخدام روسيا السلاح النووي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي مع نظيره الفنلندي: "لا أرى احتمالا حقيقيا لاستخدام بوتين السلاح النووي، على الرغم من أننا لا يمكن أن نعرف ذلك على وجه اليقين".



وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الغرب والصين والمجتمع الدولي طالبوا بتجنب هذه الخطوة.

