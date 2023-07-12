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الأربعاء، 12-07-2023 08:58 ص

الصين تعرب عن قلقها إزاء "التحالف النووي" للناتو

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الوكيل الإخباري - أعربت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن قلق بكين إزاء إعلان الناتو أنه "تحالف نووي" ما سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر الإقليمي.

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وبحسب بيان البعثة: "بيان الناتو بأنه تحالف نووي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات الإقليمية، والصين قلقة للغاية في هذا الصدد".


وأضاف البيان "تدعو الصين الناتو إلى اتباع توجهات العصر، والاستجابة لدعوة المجتمع الدولي العادلة للسلام والتنمية والتعاون، وتصحيح تصوراته الخاطئة وسياساته، والقيام بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار العالميين".


قلق الصين يأتي عقب إعلان قمة الناتو في فيلنيوس أن الحلف سيتخذ خطوات لضمان فعالية وأمن مهمة الردع النووي، بما في ذلك تحديث القدرات النووية.


كما أكد الناتو الحاجة لضمان أوسع مشاركة ممكنة من الحلفاء المهتمين في آليات الناتو لتقاسم الأعباء النووية من أجل إظهار وحدة الحلف وتصميمه.

 

RT

 




 

 


 

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