رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا

الوكيل الإخباري - صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بأن الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا، مشددة على أن موسكو وبكين تكملان بعضهما في دول القارة.



وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي خلال زيارتها إلى بكين: "أؤكد بثقة مطلقة أن الصين ليست منافسا لروسيا، بل على العكس تكمل روسيا والصين بعضهما البعض في القارة الإفريقية، وفي البلدان التي يوجد فيها طلب على حضورنا".

اضافة اعلان



وأشارت إلى أن القارة الإفريقية في الوقت الراهن تعد من المناطق النامية القوية "التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للغاية، لكن هذه الإمكانيات غير مستغلة"، وأكدت أنه "من المستحيل بناء عالم متعدد الأقطاب دون مراعاة مصالح إفريقيا ومشاركتها".



ووصل وفد برلماني روسي برئاسة فالنتينا ماتفيينكو في زيارة للصين بناء على دعوة من تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في الصين.

RT