الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

تهنئة للصديق منذر حبيبة بمناسبة قدوم المولود الجديد (عمر)

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

وزارة الزراعة تدعو التالية أسماؤهم لمقابلات توظيفية

الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

توقيف شخصين لريهما أشجارا بمياه عادمة في مزرعة خاصة

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

الثلاثاء، 11-07-2023 04:53 م

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا

64ad5afa4c59b779ea6a5534


الوكيل الإخباري - صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بأن الصين ليست منافسا لروسيا في إفريقيا، مشددة على أن موسكو وبكين تكملان بعضهما في دول القارة.

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي خلال زيارتها إلى بكين: "أؤكد بثقة مطلقة أن الصين ليست منافسا لروسيا، بل على العكس تكمل روسيا والصين بعضهما البعض في القارة الإفريقية، وفي البلدان التي يوجد فيها طلب على حضورنا".

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن القارة الإفريقية في الوقت الراهن تعد من المناطق النامية القوية "التي تتمتع بإمكانيات كبيرة للغاية، لكن هذه الإمكانيات غير مستغلة"، وأكدت أنه "من المستحيل بناء عالم متعدد الأقطاب دون مراعاة مصالح إفريقيا ومشاركتها".


ووصل وفد برلماني روسي برئاسة فالنتينا ماتفيينكو في زيارة للصين بناء على دعوة من تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني أعلى هيئة تشريعية في الصين.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ad54d442360421af25c348

زاخاروفا: بولندا غير مهتمة بضم أوكرانيا إلى الناتو لأنها تريد الاستيلاء على جزء منها

64ad55c142360435b02cd076

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا هاما

64ad50f14c59b707384c5c55

مقتل 6 أشخاص بينهم 5 مكسيكيين بتحطم مروحية في نيبال

thumbs_b_c_1af4ad96be7d8d574795ae89cf66b3d6

لبنان: بري يدعو لمواجهة عدوانية اسرائيل وطلعات لليونيفيل فوق الخط الأزرق

64ad4bdb423604120372fec5

محامو ترامب يطلبون تأجيل محاكمته بقضية الوثائق السرية

64ad46da4236041605565425

تحذيرات في مصر بعد وصول الزيادة السكانية لأرقام غير مسبوقة

أخبار متعلقة
image - 2023-06-17T094206.787

بلينكن يدعم مساعي سيئول لإقامة علاقات صحية مع الصين

648b0c6f4c59b778c92c829a

وزيرة الخارجية النمساوية السابقة: بوتين زعيم جاد وأحترمه

648a9df44c59b747e6442917

زعيم كوريا الشمالية يرسل هدية للرئيس الصيني بمناسبة عيد ميلاده

648993854c59b70343661494

3 قتلى بانفجارات ألعاب نارية في الصين

image - 2023-06-14T094511.176

تواصل أمريكي صيني حذر.. وبكين تأسف لـ"الصعوبات الجديدة"

image - 2023-06-12T112859.050

الصين تراقب تدريباً بحرياً لأمريكا وفرنسا وكندا واليابان