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الثلاثاء، 13-06-2023 01:00 م

البيرو تعلن حالة الطوارئ إثر تفشي حمى الضنك

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الوكيل الإخباري- أعلنت البيرو حالة الطوارئ إثر وفاة أكثر من 200 شخص بسبب حمى الضنك، مع امتلاء المستشفيات التي تكافح من أجل علاج المرضى.

ووفقا للحكومة، أصيب ما يقرب من 130 ألف شخص بالفيروس في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام، بما في ذلك 37000 طفل، وتجاوزت حالات الإصابة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2017، عندما تم تأكيد ما يقرب من 70 ألف حالة.

ومنطقة بيورا الشمالية الغربية هي الأكثر تضررا، حيث اضطرت السلطات هناك إلى بناء أجنحة ميدانية للطوارئ في خيام في الملاعب الرياضية للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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