الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 08:43 ص

13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

image - 2023-06-12T084457.687


الوكيل الإخباري - أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في وقت مبكر من أمس الأحد عندما تحولت حفلة شوارع في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك إلى أعمال عنف.

وقال الضابط ماثيو مالينوفسكي في شرطة سيراكيوز إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية وخمسة آخرون أصيبوا بجروح سكين.

اضافة اعلان


وبدى أن الضحايا الآخرين صدمتهم سيارات هربت مما وصفته الإدارة بـ "تجمع كبير لمئات الأشخاص" في الجانب الغربي من المدينة.


وأضاف أنه من المتوقع أن ينجو جميع المصابين، وهم ثلاثة ذكور و10 إناث تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا. وقال مالينوفسكي إن الضحايا الـ13 المعروفين تم تحديد مواقعهم في الشارع أو بعد ذلك في المستشفيات.


وذهبت الشرطة إلى مكان الحادث قبل الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت نيويورك بقليل للتحقيق في بلاغ عن إطلاق أعيرة نارية.


وتحقق الشرطة بالحادثة لتحديد سبب العنف وما إذا كانت عمليات الطعن سبقت أو أعقبت إطلاق النار.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-06-12T095616.818

إطلاق سراح زعيمة اسكتلندا السابقة

image1170x530cropped

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

666666666

رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة.. وملفات هامة بحوزته

648651dc42360435b0178da3

معهد ستوكهولم الدولي يكشف عن زيادة عدد الأسلحة النووية النشطة في العالم

6486654a423604112a20127b

رئيس كوريا الشمالية يهنئ الرئيس بوتين بمناسبة يوم روسيا

64869a074c59b723f91aee31

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على محور أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
209179

وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم اقتراح حظر اصطحاب سكاكين بوسائل النقل العام

5193653

قتلى وجرحى في هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام

image (26)

سفير الصين الجديد في واشنطن يتولى مهام منصبه وسط خلافات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان

image - 2023-05-23T143417.795

باكستان .. متطرّفون يقتلون 6 أشخاص في منشأة نفطية

image - 2023-05-23T113646.227

فوضى على نطاق واسع .. إضرام النار في سيارات في عاصمة ويلز

image - 2023-05-23T093228.651

الهند.. وفاة 3 أشخاص في حادث سير