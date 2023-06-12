13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

الوكيل الإخباري - أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في وقت مبكر من أمس الأحد عندما تحولت حفلة شوارع في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك إلى أعمال عنف.



وقال الضابط ماثيو مالينوفسكي في شرطة سيراكيوز إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية وخمسة آخرون أصيبوا بجروح سكين.

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وبدى أن الضحايا الآخرين صدمتهم سيارات هربت مما وصفته الإدارة بـ "تجمع كبير لمئات الأشخاص" في الجانب الغربي من المدينة.



وأضاف أنه من المتوقع أن ينجو جميع المصابين، وهم ثلاثة ذكور و10 إناث تتراوح أعمارهم بين 17 و 25 عامًا. وقال مالينوفسكي إن الضحايا الـ13 المعروفين تم تحديد مواقعهم في الشارع أو بعد ذلك في المستشفيات.



وذهبت الشرطة إلى مكان الحادث قبل الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت نيويورك بقليل للتحقيق في بلاغ عن إطلاق أعيرة نارية.



وتحقق الشرطة بالحادثة لتحديد سبب العنف وما إذا كانت عمليات الطعن سبقت أو أعقبت إطلاق النار.

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