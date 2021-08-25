التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب المصالح بينهما

الوكيل الإخباري - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، المغرب والجزائر إلى تغليب المصالح العليا للبلدين الشقيقين ومبدأ حسن الجوار، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ ومصالح مشتركة وهما عضوان فاعلان في منظمة التعاون الإسلامي ومؤثران في العمل الإسلامي المشترك.

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كما دعت المنظمة في بيان الاربعاء، ونشرته على موقعها الرسمي، إلى اعتماد لغة الحوار لحل ما قد يطرأ من اختلاف في وجهات النظر بين البلدين.



واعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الاعمال العدائية" للمملكة.



وقال لعمامرة في مؤتمر صحافي "قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 24 من آب العام الحالي.

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