الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 12:20 م

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

ظظظظظظظظظظظظ


الوكيل الإخباري -  دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى رفع مستوى الوعي العالمي بضرورة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الرامية إلى توفير الحماية للأبرياء وضحايا النزاعات والحروب، اتساقا مع مبادئ الإسلام السمحة وميثاق المنظمة، في ظل تزايد النزاعات المسلحة.

اضافة اعلان


وأكدت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للقانون الإنساني الدولي الذي يصادف التاسع من أيار كل عام، التزامها بتعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.


‎وناشدت الدول الأعضاء للاستفادة من هذا اليوم للقيام بنشاطات تسهم في تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقها من أجل حماية المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن واللاجئين والنازحين.


ودعت المنظمة، المجتمعات إلى ترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخرين، واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز وتطبيق القانون الإنساني الدولي، الذي تعد الكثير من مبادئه من صميم القيم الإسلامية السمحة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645a0bc14c59b77ee9166989

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

6459fb7d4236041eae65f812

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

0182C815-77F7-4165-8659-1267F593C564

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني

representational-image

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

_127794079_c90ae8e8-c109-44bc-8bf1-d3c4fcc7e624

كيم جونغ أون في رسالة لبوتين: واثق من انتصار روسيا في الكفاح من أجل العدالة الدولية

6459ee244c59b769b0545ac8

الملك تشارلز يشكر كل من شارك بحفل تتويجه