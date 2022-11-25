الجامعة العربية: الموقف العربي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية متوازن

الوكيل الإخباري - قالت الجامعة العربية، إن الموقف العربي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية "متوازن" ويسعى إلى الحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

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وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي؛ في تصريح اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي السابع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، أن الموقف العربي المشترك تجاه هذه الأزمة تعكسه قرارات جامعة الدول العربية، وهي قرارات تحاول الاجتهاد في الوقوف بمنطقة تحافظ على العلاقات العربية مع طرفي النزاع في المقام الأول، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تقدر المسعى العربي لإيجاد حلول سلمية للنزاع الحالي.



وفيما يتعلق بالمنتدى الإقليمي السنوي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط أد أنها تمثل دائما فرصة طيبة لتبادل الآراء بين دول الشمال والجنوب، ولا سيما في ضوء الموضوعات العديدة التي تجمع بين ضفتي البحر المتوسط، وكذلك الأزمات الموجودة في كلا الاتجاهين.



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