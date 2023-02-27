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الإثنين، 27-02-2023 04:36 م

الجامعة العربية تبحث خطوات لتأسيس السوق العربية في مجال الكهرباء

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الوكيل الاخباري-نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا لإطلاق برنامج "المشاركة في المعرفة".

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وأشار الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية علي بن إبراهيم المالكي إلى أن العمل المشترك خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي تمتد حتى نهاية عام 2024 سيكون له أهمية بالغة لنجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء لأنها الفترة التي تكتمل فيها مرحلة بناء مؤسسات السوق وعلى الأخص إنشاء لجان السوق والحرص على تنفيذ تصميم انتقالي للسوق الإقليمية يركز على تحديد فرص التبادل التجاري وتوسيعها.

 

بترا

 




 

 


 

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