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الجامعة العربية تجدد التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي

الأحد، 22-11-2020 05:45 م

الجامعة العربية تجدد التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي

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الوكيل الاخباري - أكدت جامعة الدول العربية، مجددا، التزامها الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من كل أشكال العنف وقت السلم وأثناء المنازعات وما بعد النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.
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وشددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته الجامعة اليوم الأحد، بمناسبة مرور 31 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، عزمها الدؤوب على تحقيق خطوات ملموسة قابلة للتنفيذ من أجل التطبيق الكامل للاتفاقية بما يسهم في تكوين موقف عربي موحد يكرس الالتزام برعاية حقوق الطفل العربي وتمثل سياجا واقيا يحميه في أوقات السلم والحرب ضمن منظومة متكاملة تشمل مجالات التعليم والحماية والوقاية والصحة.

ودعت جامعة الدول العربية، في بيانها اليوم الأحد، إلى تعزيز التعاون من خلال الشراكات الفاعلة بين الآليات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لمتابعة وتقييم ما تم التوصل إليه من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الطفل العربي ورعايته، خاصة في ظل تراجع المكاسب التي تحققت في عدد من الدول الأعضاء التي تشهد صراعات مسلحة وما أفرزته من مفاهيم انعكست سلبا على وضع الأطفال داخل مجتمعاتنا العربية.

 




 

 


 

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