السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 05:13 م

الجامعة العربية تدعو لإعلاء المصلحة العليا في ليبيا

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الوكيل الاخباري - دعت الجامعة العربية الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق آية حسابات ومصالح ضيقة.

وبحسب موقع الجامعة الإلكتروني، أشار الامين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط إلى أن ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة.

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