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الثلاثاء، 03-01-2023 04:20 م

الجامعة العربية تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حراسة وحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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واعتبر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، وفق بيان عن الجامعة اليوم الثلاثاء، أن الاقتحام يعد استباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.


وبحسب البيان، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة.


ونقل المتحدث تأكيد أبو الغيط أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.


بترا

 




 

 


 

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