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الأربعاء، 08-03-2023 01:27 م

الجامعة العربية تدين المجزرة الدموية في جنين

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الوكيل الإخباري - دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته الخاصة مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى استهداف المنازل وتخريب الممتلكات.

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وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة الدموية الجديدة، وهي الرابعة منذ بداية عام 2023، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، وامتداداً لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى.


وطالبت الجامعة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والمعنية الفاعلة، بالتدخل الفوري لوقف المجازر التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير الحماية الدولية لهم من تلك الجرائم التي يتوجب مساءلة مرتكبيها، طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وإنصاف الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كبقية شعوب العالم.

 

بترا

 




 

 


 

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