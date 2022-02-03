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الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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الخميس، 03-02-2022 06:45 م

الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - رحبت جامعة الدول العربية بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والذي كشفت فيه عن "نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري وجريمة ضد الإنسانية"، تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشاد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، خلال لقاء صحفي عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بتسليط الضوء على أبرز انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال عام 2021، بالتقرير الذي يمثل وثيقة دولية قانونية مهمة خاصةً في هذا الظرف الأكثر إلحاحًا، في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تصاعدت وتيرتها بشكل خطير خلال العام 2021 بالمقارنة بالعام الذي سبقه.

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