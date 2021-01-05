الجزائر.. التعديل الدستوري يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الاخباري - نشرت الحكومة الجزائرية بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أوّل نوفمبر 2020.

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وبحسب جريدة النهار الجزائرية فإن نشر التعديلات بالجريدة الرسمية يعني دخولها حيز التنفيذ.



وكان المجلس الدستوري قد أعلن بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور.



وقد جاءت الأرقام لتؤكد أن الناخبين المسجلين على مستوى البلاد عددهم 23.559.320 بينما العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما فيهم المقيمين بالخارج 24.466.618، فيما جاء الناخبون المصوتون على مستوى الجزائر5.616.481، والعدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج5.661.551.



وجاءت نسبة المشاركة 23,84% طبقا لما تم نشره، بينما البطاقات الملغاة عددها 637.308، وعدد الأصوات المعبر عنها 5.024.239، والمصوتين بنعم 3.356.091 أي بنسبة 66,80%، بينما المصوتون بـ "لا" كان عددهم 1.668.148 أي بنسبة 33,20%.



جدير بالذكر أن المجلس الدستوري في الجزائر، كان قد أعلن في الـ12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المصادقة على مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أن المصادقة قد تمت بعد تصويت 66.80% من الناخبين بالموافقة على التعديلات، بنسبة مشاركة بلغت 23.84%.



وكان الاستفتاء الدستوري في الجزائر، قد تم إجراؤه في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث تمت دعوة نحو 25 مليون جزائري للتصويت على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة".







المصدر : سبوتنك



