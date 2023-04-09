الجزائر تطالب تونس بتسديد فواتير غاز

الوكيل الاخباري - أكد مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز منير غربي، أن الشركة تفي دائما بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين.



وأفاد منير غربي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأنه "ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين "سوناطراك" (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات) و"سونلغاز" (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز)".



وقال إن هذا التوضيح يأتي عقب تداول أنباء مفادها بأن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز أعلمت الحكومة بأن السلطات الجزائرية طالبت رسميا بتسديد فاتورة الغاز الخاصة بتونس لفائدة "سوناطراك" وبأن الشركة ناشدت الحكومة للتدخل لإيجاد حلول سريعة لسداد الفاتورة لدى الشركة الجزائرية.

اضافة اعلان