الجزائر.. مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين جراء السيول

الوكيل الاخباري- أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين في ولايتي تلمسان والبيض، جراء ارتفاع منسوب مياه الوديان بعد أمطار غزيرة هطلت في المنطقة.



وأوضح بيان للحماية المدنية، اليوم الأحد، أن الأمر يتعلق بـ4 أشخاص، رجلان وامرأتان، تم انتشالهم من سيارة جرفتها مياه أمطار واد الدالية ببلدية باب العسة بولاية تلمسان أقصى الغرب.

اضافة اعلان

كما تم انتشال 3 جثث، امرأتان ورجل، جرفتهم المياه بواديي الدفلى وبن جراد، في ولاية البيض، بالجنوب الغربي للجزائر، فيما فقد شخصان آخران، وجاري البحث عنهما.

روسيا اليوم