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السبت، 26-08-2023 02:10 م

الجزائر تُجدد رفضها لإستعمال القوة والتدخلات الخارجية في أزمة النيجر

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الوكيل الاخباري - جدد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، موقف الجزائر الرافض للجوء لإستعمال القوة في أزمة النيجر، محذرا من مخاطر التدخلات الخارجية في هذا البلد.

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وأورد الوزير، في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الغاني، نانا أكوفو، اليوم السبت: “وأنا أختتم المهام التي كلفني بها رئيس الجمهورية تشرفت اليوم بالقيام بهذه الزيارة إلى جمهورية غانا”.


وأضاف عطاف: “هذا البلد الشقيق الذي تجمعنا به علاقات قوية وإرث تاريخي مشترك. كما نشترك في العمل على إعلاء المصالح الجوهرية لدول قارتنا الإفاريقية بدءا بقضايا التحرر ووصولا إلى قضايا السلم والأمن والتنمية والاندماج التي تقع في صلب أولويات الأجندة القارية”.


 




 

 


 

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