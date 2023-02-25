الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات

الوكيل الإخباري - اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، ثلاثة قرارات بتوافق الآراء، أحدها في إطار بناء السلام والحفاظ عليه واثنان في إطار الصحة العالمية والسياسة الخارجية.

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والقرارات هي: دور مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، والثاني بعنوان "نطاق الاجتماع الرفيع المستوى المعني بمكافحة السل وطرائقه وشكله وتنظيمه"، أما الثالث بعنوان "نطاق الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الجوائح والتصدي والتأهب لها وطرائقه وشكله وتنظيمه".



وقررت الجمعية العامة، في القرار الثالث، أن يعقد الاجتماع رفيع المستوى، على مستوى القمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمدة يوم واحد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 20 أيلول على هامش المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، وأن يتألف الاجتماع (القمة) من جزء افتتاحي، وجزء عام للمناقشة العامة، ونقاشين لأصحاب المصلحة المتعددين، بالإضافة إلى جزء ختامي قصير.



بترا