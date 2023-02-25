السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

عمّان تستضيف اليوم اجتماعات فنية لرباعية التكاملية العربية

إعلان هام من جامعة البلقاء التطبيقية

ضبط 22 اعتداء على مصادر المياه في وادي السير والقطرانة ولواء فقوع

الجامعة الأردنية تنعى الطالب عبدالله العياصرة

انخفاض أسعار الذهب في الاردن اليوم

إصابة بحادث بين 3 مركبات في إربد

زلزال في العراق بقوة 4.3 درجات فجر اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات

بايدن يحسم جدل ترشحه لولاية ثانية

وفاة الطفل تميم الشرعة إثر سقوطه في بئر بالمفرق

السبت، 25-02-2023 08:33 ص

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 3 قرارات

ج


الوكيل الإخباري - اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، ثلاثة قرارات بتوافق الآراء، أحدها في إطار بناء السلام والحفاظ عليه واثنان في إطار الصحة العالمية والسياسة الخارجية.

اضافة اعلان


والقرارات هي: دور مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، والثاني بعنوان "نطاق الاجتماع الرفيع المستوى المعني بمكافحة السل وطرائقه وشكله وتنظيمه"، أما الثالث بعنوان "نطاق الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الجوائح والتصدي والتأهب لها وطرائقه وشكله وتنظيمه".


وقررت الجمعية العامة، في القرار الثالث، أن يعقد الاجتماع رفيع المستوى، على مستوى القمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمدة يوم واحد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 20 أيلول على هامش المناقشة العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، وأن يتألف الاجتماع (القمة) من جزء افتتاحي، وجزء عام للمناقشة العامة، ونقاشين لأصحاب المصلحة المتعددين، بالإضافة إلى جزء ختامي قصير.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
473397

غوتيريش يلتقي وزير الخارجية الأميركي

63f99a3d4236045b9c51fe05

باكستان.. قتلى وجرحى بحادث سير في مقاطعة البنجاب

63f99eb34c59b7774b31bb6f

اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا

زلزال

زلزال في العراق بقوة 4.3 درجات فجر اليوم

بايدن4

بايدن يحسم جدل ترشحه لولاية ثانية

69e27f61-0280-4bd3-98c4-a75e57aa8649

الأمم المتحدة: الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا "مساهمة مهمة"

أخبار متعلقة
رو

قرار أممي يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا

222222

الصحة العالمية تطلق نداء لجمع 2.5 مليار دولار.. ما السبب؟

63eb73a54c59b715d3741cbb

الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

رقم مليوني غير مسبوق لعدد المتضررين من الزلزال