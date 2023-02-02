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الخميس، 02-02-2023 10:28 ص

الجيش الإسباني يتسلّم غواصة صاروخية جديدة هذا العام

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن سلاح البحرية في البلاد من المفترض أن يتسلّم العام الجاري غواصة Isaac Peral القتالية الجديدة من فئة "S-81" المعدّلة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزيرة الدفاع الإسبانية قامت مؤخرا بزيارة لحوض بناء السفن التابع لشركة Navantia للتحقق من سير مشروع بناء غواصات S-81 المعدّلة التي تعمل بالديزل والكهرباء، وأشارت الوزيرة إلى أن تسليم أول غواصة من هذا النوع للجيش قد يتأخر قليلا بسبب بعض المشكلات الفنية".

وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن Isaac Peral ، أوّل غواصة من نوع S-81 ستسلّم للجيش الإسباني العام الجاري، ومن المفترض أن يتم تسليمها ما بين أبريل ومايو القادمين، لكنها لم تحدد الموعد الدقيق لعملية التسليم.

وتعتبر Isaac Peral واحدة من أصل 4 غواصات قتالية من فئة S-81 تطور لصالح الجيش الإسباني، وأنزلت هذه الغواصة إلى المياه أول مرة ربيع 2021، وخضعت منذ ذلك الحين لعدة مراحل من الاختبارات.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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