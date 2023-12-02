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السبت، 02-12-2023 04:48 م

الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام

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الوكيل الإخباري - كشف الجيش الإيراني اليوم السبت في معرض المنجزات الدفاعية للقوات البحرية، عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير جميع أنواع الألغام البحرية.

أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، موضحة أن هذه الغواصة الجديدة تتمتع بالقدرة على اكتشاف وتحديد وتدمير جميع أنواع الألغام الراسية والمخفية.

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وتعد القدرة على حمل جميع أنواع الحمولات لتدمير جميع أنواع الألغام إحدى الميزات الأخرى لهذه الغواصة الجديدة.


كما تتمتع هذه الغواصة بالقدرة على العمل حتى عمق 200 متر والتنقل بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.


وكان الجيش الإيراني أعلن قبل أيام عن انضمام المدمرة "ديلمان" إلى أسطول الشمال للقوات البحرية.

 

RT

 




 

 


 

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