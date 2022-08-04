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الخميس، 04-08-2022 09:37 ص

الجيش التايواني: مستعدون لاحتمال اندلاع حرب لكن لا نسعى لخوضها

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الوكيل الإخباري - أكدت القوات المسلحة التايوانية الخميس أنها "تستعد للحرب من دون السعي إلى الحرب" بينما بدأت الصين أكبر مناورات عسكرية في التاريخ حول الجزيرة.

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب".


كما أصدرت وزارة الدفاع التايوانية بيانا اتهمت فيه الحكومة الصينية بـ "السلوك غير العقلاني" من خلال تدريباتها بالذخيرة الحية، وذلك قبل دقائق من انطلاق التدريبات.


وأضافت أن المناورات "تهدف إلى تغيير الوضع القائم وتعطيل السلام والاستقرار الإقليميين"، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.


وأوضحت أن "الجيش الوطني سيواصل تعزيز حالة التأهب، وستجري القوات على جميع المستويات تدريبات يومية".


وبدأ الجيش الصيني اليوم الخميس تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان.
وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية بأن التدريبات شملت إطلاق ذخيرة حية.


وجاءت تلك المناورات في أعقاب الغضب الذي عبرت عنه بكين جراء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.


وقالت تايوان إنها ستعزز قدراتها في مجال الدفاع عن النفس وستنسق عن كثب مع الولايات المتحدة والدول ذات التفكير المماثل، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جوان أو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس .

 

البيان


 




 

 


 

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