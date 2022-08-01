الصين تحذر من موجة حر جديدة

الوكيل الاخباري- واصل المركز الوطني للأرصاد الجوية الصينية، اليوم الاثنين، إصدار إنذار أصفر لارتفاع درجات الحرارة، مع استمرار موجة الحر الشديدة في العديد من مناطق البلاد.

اضافة اعلان



وقال المركز إنه خلال ساعات نهار اليوم، من المتوقع أن تشهد أجزاء من مقاطعات شينجيانغ وشنشي وهوبي والمناطق بجنوب نهر اليانغتسي، وسيتشوان وتشونغتشينغ وكذلك الجزء الجنوبي من الصين، درجات حرارة تزيد عن 35 درجة مئوية، وقد تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونغتشينغ 40 درجة مئوية.



ودعا المركز الأشخاص إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر واقترح على العمال المعرضين لدرجات حرارة عالية أو الذين يعملون في الهواء الطلق لفترة طويلة، اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



بترا