الجيش الروسي أجلى أكثر من ألفي شخص من كازاخستان

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات النقل الجوي العسكري الروسية أجلت حتى الآن 2095 شخصا من كازاخستان.

اضافة اعلان

وجاء في بيان الوزارة: "إلى الآن تم إجلاء 2095 شخصا روسيا وأجنبيا من كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية (VKS). وفي 11 يناير، تم إجلاء 376 شخصا روسيا من كازاخستان إلى موسكو عن طريق النقل العسكري بطائرة تابعة للقوات الجوية الروسية".



كما أوضح البيان أن الذين تم إجلاؤهم هم المواطنون الروس الذين توجهوا إلى ألما-آتا لقضاء عطلة رأس السنة في رحلات سياحية، ونتيجة لتفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما-آتا الدولي، بقي السياح الروس في فنادق المدينة. وناشدوا قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام بطلب المساعدة في إعادتهم إلى روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة