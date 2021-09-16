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الخميس، 16-09-2021 03:16 م

الجيش الروسي يبدأ بنشر منظومة إس 500 الدفاعية

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، عن الانتهاء من الاختبارات لأحدث منظومة الدفاع الجوي "إس-500"، وبدء تسليمها للجيش في البلاد.

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وقال بوريسوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "اكتملت للتو الاختبارات وبدأت عمليات التسليم للجيش الروسي".


وبدأت الاختبارات لمنظومة "إس-500" في عام 2020.


وكان نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو، قد صرح في وقت سابق أن القوات المسلحة الروسية تخطط لاستلام المجمعات الأولى من منظومات الصواريخ المضادة، للطائرات بعيد المدى "إس-500" في عام 2021، وسيبدأ التسليم التسلسلي في عام 2025.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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