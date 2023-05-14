الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 10:51 ص

الجيش الروسي يتسلم سفينة صاروخية جديدة

645e08b84236044e81550b05


الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية أنها سلّمت سلاح البحرية في البلاد سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "وقع رئيس اللجنة الحكومية الروسية لقبول السفن على شهادة اعتماد سفينة ميركوري التي تم تطويرها في مؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية في إطار المشروع الحكومي 20380، وبعد الموافقة على شهادة الاعتماد سيحدد القائد العام للقوات البحرية ، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف موعدا لرفع علم أندرييفسكي على السفينة لتكون قد انضمت رسميا إلى سلاح البحرية الروسي".

وأشار البيان إلى أن الفريق الفني المكلف  كان قد أجرى مؤخرا اختبارات على السفينة المذكورة، وتحقق من عمل جميع منظوماتها ومعداتها بما فيها منظومات التسليح، وجهّزها ليتم تسليمها للطاقم.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
QbAFW

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

عع

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

_106244423_mediaitem106244421

أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية

6460941a4c59b726641ef289

إيران.. ضبط 3.5 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج

4aa859dce1

عاصفة "موكا" تتجه نحو بنغلادش وميانمار وإجلاء 300 ألف شخص

646080f84c59b7299e5966f9

تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

أخبار متعلقة
6452496f4236046ea82c0180

السويد تزود جيشها بسفينة استطلاع عسكري جديدة

6449008b423604559d60d602

روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها