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السبت، 27-05-2023 10:41 ص

الجيش الروسي يتسلم قناصة "تشوكافين" الحديثة

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الوكيل الإخباري- تبدأ قناصة "تشوكافين" الخدمة في القوات المسلحة الروسية لتحل محل بندقية القنص "دراغونوف" السوفيتية الصنع.

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أعلن ذلك  رئيس شركة "كلاشينكوف"  آلان لوشنيكوف، مشيرا إلى أن أخصائيي الشركة يتلقون أصداء إيجابية عن البندقية من العسكريين الروس الذين يستخدمون تلك القناصة. وقال:" وذلك على الرغم من أن القناصة الجديدة، شأنها شأن أي سلاح جديد، بحاجة إلى إدخال تعديلات في تصميمها بعد البدء في إنتاجها الصناعي المتسلسل، إذ أن الاستخدام القتالي لأي سلاح كان يثير دائما المزيد من الملاحظات".

 

 يذكر أن قناصة "تشوكافين" من الجيل الجديد تم تصميمها وتصنيعها في شركة " كلاشينكوف". وإنها تُخصص  لإصابة أهداف منعزلة بطلقة أولى على مسافة حتى كيلومتر واحد.

وقد تم تصميم البندقية شبه الأوتوماتيكية في "كلاشينكوف" الروسية لتستخدم طلقتين بعياري 54 ×7.62 ملم الوطني و7.62 × 51 ملم التابع للناتو. وبلغ وزن القناصة بدون ذخيرة 4.6 كلغ، وطولها 115 سنتيمترا، وسعة المخزن 10 طلقات.

ويتوقع أن تحل بندقية "تشوكافين" في الجيش الروسي تدريجيا محل بندقية القنص "دراغونوف" السوفيتية الصنع التي دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1963.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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