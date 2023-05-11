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الخميس، 11-05-2023 04:03 م

نائب بمجلس الدوما: صواريخ بريطانيا لأوكرانيا ليست "معجزة" ولدى روسيا ما ترد به

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الوكيل الإخباري- صرح نائب مجلس الدوما دميتري بيليك بأن صواريخ Storm Shadow البريطانية بعيدة المدى لن تكون "السلاح المعجزة" بالنسبة لأوكرانيا، ولدى روسيا ما تجيب عليها به.

جاء ذلك في تصريحات بيليك لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس، حيث تابع: "بعد أن اقترحت بريطانيا اليوم على أوكرانيا صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى. ومن الآن فصاعدا سيعزز الجيش الروسي حائط الصد لديه، وبطبيعة الحال يعد المزيد من قدرات الاستجابة بعيدة المدى. اليوم سنظهر للعالم أنه لا يوجد أي سلاح نموذجي ضدنا، بما في ذلك لدى الغرب. وفي مواجهة المعركة الحقيقية بالأسلحة الغربية، لا شك أننا سنجد لدينا ما نرد عليه بها. لهذا لن تصبح هذه الصواريخ البريطانية الجديدة سلاحا معجزة، مهما كانت أوكرانيا تأمل في ذلك".

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ويرى بيليك أنه في الصراع الدائر في أوكرانيا يواجه الجيش الروسي الفكر العسكري الغربي المتقدم وباكورة إنجازاته العسكرية والتقنية. وأشار إلى أنه "وعلى الرغم من الألم، إلا أننا نتعلم الدروس، ونستخلص النتائج ونصنع سيف النصر الخاص بنا ليس استنادا إلى النظريات، وإنما من خلال الاشتباكات الحقيقية". وقال بيليك: "أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن تكون أوكرانيا قادرة على توجيه ضربة هائلة، هذا سلاح باهظ الثمن، وهو مخصص فقط للتسليم المستهدف".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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