الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب الخميس في الأردن

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

3 شهداء إثنين منهم تشوهت ملامحهما بالكامل برصاص الاحتلال في نابلس

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من جنين

الخميس، 04-05-2023 09:03 ص

الجيش الروسي يصد هجوم مسيرات أوكرانية استهدفت مناطق سكنية في خيرسون

645340914c59b76e7b07b1ec


الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث باسم مجموعة "دنيبر" الروسية أليكسي روليف، بأن الجيش الروسي تمكن من صد هجوم مسيرات أوكرانية، استهدفت مناطق سكنية في مقاطعة خيرسون.

اضافة اعلان

 

وأوضح روليف لوكالة "نوفوستي" الروسية، قائلا: "تصدت وحدة الدفاع الجوي التابعة لمجموعة دنيبر لهجوم مسيرات جديد، شنه القوميون الأوكرانيون على مناطق سكنية في قرى مقاطعة خيرسون، ما نتج عنه تدمير مجموعة من المسيرات الهجومية الأوكرانية في قرى أوبريفكا، نوفايا ماياشكا، وبودستيبني، وساغي".

وأضاف، كما دمرت نيران مدفعية مجموعة "دنيبر"، قوات الاحتياط الأوكرانية في محور خيرسون، وقذائف الهاون، والرادارات الأمريكية المضادة للبطاريات، التي كانت بحوزتهم.

وأشار إلى تدمير الجيش الروسي، للمدرعات الأوكرانية في قرية بورغونكا ومدينة لفوف، ومنع تبديل المناوبة الأوكرانية في خطوط التماس.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64533fb04c59b758a503e399

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

645349824c59b752ed165736

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

645344714c59b7091267a6a1

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

د

لجنة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة تنتخب مُقررها

وووو

25 وفاة و23 إصابة بحادث سير مروع في مصر

520233105336741133154

زلزال جديد يضرب تركيا

أخبار متعلقة
6450c9424236042ef577b4f2

فتح أكثر من ألف قضية خيانة عظمى في أوكرانيا منذ فبراير 2022

643d34a04236046e436a58a7

الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 مسيرات أوكرانية

6434f14a4c59b76d706ff3ff

سلطات خيرسون: القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر

6433b668423604095c5e2e29

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

643254db4236044a5f124532

الجيش الروسي يشكل مجموعات مختصة بتدمير الدبابات الغربية في أوكرانيا